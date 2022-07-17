«Ювентус» и «Рома» не могут договориться о трансфере Дзаньоло
«Ювентус» и «Рома» не могут согласовать последнюю деталь по трансферу полузащитника Николо Дзаньоло, сообщает журналист Джованни Альбанезе.
По данным источника, туринцы не соглашаются на цену, которую просит за футболиста римский клуб. «Ювентус» готов предложить одного из своих игроков, чтобы «Рома» снизила стоимость на Дзаньоло.
В прошедшем сезоне итальянец забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах. Контракт хавбека с римским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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9
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11
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|0
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12
|Удинезе
|0
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|0
|0
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|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
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|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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