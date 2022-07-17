«Ювентус» и «Рома» не могут договориться о трансфере Дзаньоло

«Ювентус» и «Рома» не могут согласовать последнюю деталь по трансферу полузащитника Николо Дзаньоло, сообщает журналист Джованни Альбанезе.

По данным источника, туринцы не соглашаются на цену, которую просит за футболиста римский клуб. «Ювентус» готов предложить одного из своих игроков, чтобы «Рома» снизила стоимость на Дзаньоло.