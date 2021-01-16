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«Ювентус» и «Рома» интересуются 19-летним американцем

12:30
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По данным ESPN, несколько европейский клубов интересуются правым защитником «Далласа» Брайаном Рейнолдсом. Среди них «Ювентус», «Рома» и «Брюгге».

«Даллас» планирует принять решение о будущем молодого футболиста на следующей неделе. Transfermarkt оценивает Рейнолдса в 6 миллионов евро, в то время как клуб требует у потенциальных покупателей 8.

«Ювентус» считается фаворитом в гонке за игрока, но у них исчерпан лимит на неевропейских игроков в заявке на сезон. В случае успешного подписания, «Ювентус» собирается отдать правого защитника в аренду в «Беневенто» до конца сезона.

В 2020 году Брайан Рейнолдс отыграл за «Даллас» 19 матчей и не отметился результативными действиями.

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