«Ювентус» и «Милан» интересуются полузащитником Польши Кивером

Полузащитник сборной Польши и «Специи» Якуб Кивер может продолжить карьеру в Италии, сообщает Джанлука ди Марцио.

По информации источника, «Милан» намерен подписать Кивера следующим летом. Отмечается, что клубы пока не делали предложение 22-летнему футболисту.

Сообщается, что игрок рассмотрит предложения после ЧМ-2022.

В нынешнем сезоне Кивер провел за «Специю» 17 матчей и не отметился результативными действиями.