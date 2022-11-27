«Ювентус» и «Милан» интересуются полузащитником Польши Кивером
Полузащитник сборной Польши и «Специи» Якуб Кивер может продолжить карьеру в Италии, сообщает Джанлука ди Марцио.
По информации источника, «Милан» намерен подписать Кивера следующим летом. Отмечается, что клубы пока не делали предложение 22-летнему футболисту.
Сообщается, что игрок рассмотрит предложения после ЧМ-2022.
В нынешнем сезоне Кивер провел за «Специю» 17 матчей и не отметился результативными действиями.
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|
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|9
|4
|2
|24-7
|31
|
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|9
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|
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|
14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
19
|Сампдория
|15
|1
|3
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|6-27
|6
|
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|Верона
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|12
|12-29
|5
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|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
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|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
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Хвича Кварацхелия
Наполи
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|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
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|1
|4
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Ювентус
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