«Ювентус» и «Интер» претендуют на Кивера из «Арсенала»
Защитник «Арсенала» Якуб Кивер может продолжить карьеру в Италии, сообщает Football Insider.
По сведениям источника, на 25-летнего поляка претендуют «Ювентус» и «Интер». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Марселя».
В текущем сезоне Кивер провел 27 матчей, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Новости