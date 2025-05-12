«Ювентус» и «Интер» претендуют на Кивера из «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Якуб Кивер может продолжить карьеру в Италии, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, на 25-летнего поляка претендуют «Ювентус» и «Интер». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Марселя».

В текущем сезоне Кивер провел 27 матчей, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.