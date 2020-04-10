«Ювентус» и «Интер» претендуют на Кьезу

Нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза в ближайшее трансферное окно может покинуть клуб. На 22-летнего итальянца претендуют «Ювентус» и «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Кьеза является воспитанником «Фиорентины». В первой команде флорентийского клуба сын бывшего форварда сборной Италии Энрико Кьезы выступает с лета 2016 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, отметившись 7 голами и 5 передачами.

Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2022 года. При этом зарплата игрока (1,7 миллиона евро в год) — только третья в клубе (больше него получают Франк Рибери и Патрик Кутроне).