«Интер» и «Ювентус» будут помещены в карантин и прекратят тренировки после того, как у защитника туринской команды Даниэле Ругани был выявлен коронавирус. Команды играли в минувшие выходные в рамках 26-го тура серии А. Победили туринцы (2:0), а Ругани провел встречу на скамейке запасных.

«После объявления «Ювентуса» о том, что их игрок Даниэле Ругани сдал положительный тест на COVID-19, «Интер» объявляет, что все соревновательные действия были приостановлены до дальнейшего уведомления. Клуб в настоящее время предпринимает шаги для внедрения всех необходимых процедур», — говорится в заявлении «Интера».

Таким образом, «Ювенутс» не сможет сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона», который запланирован на 17 марта.

Ранее был перенесен матче 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и «Хетафе».