«Ювентус» и «Челси» могут в летнее трансферное окно осуществить обмен футболистами
«Ювентус» и «Челси» могут обменяться игроками в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.com.
По данным источника, в лондонский клуб может перейти защитник Алекс Сандро, в стан туринцев отправится Эмерсон. Если стороны договорятся, «синие» доплатят «Ювентусу», так как Сандро в два раза дешевле.
В трансфере бразильца заинтересован главный тренер «Челси» Томас Тухель, который хочет получить игрока еще со времен работы в «ПСЖ». В нынешнем сезоне 26-летний Эмерсон участвовал в 2-х матчах АПЛ, 30-летний Сандо провел 18 игр в серии А и отдал 1 результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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