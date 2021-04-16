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«Ювентус» и «Челси» могут в летнее трансферное окно осуществить обмен футболистами

14:00

«Ювентус» и «Челси» могут обменяться игроками в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, в лондонский клуб может перейти защитник Алекс Сандро, в стан туринцев отправится Эмерсон. Если стороны договорятся, «синие» доплатят «Ювентусу», так как Сандро в два раза дешевле.

В трансфере бразильца заинтересован главный тренер «Челси» Томас Тухель, который хочет получить игрока еще со времен работы в «ПСЖ». В нынешнем сезоне 26-летний Эмерсон участвовал в 2-х матчах АПЛ, 30-летний Сандо провел 18 игр в серии А и отдал 1 результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/

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