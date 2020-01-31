«Ювентус» и «Боруссия» согласовали трансфер Джана

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан станет игроком «Боруссии» из Дортмунда. Клубы согласовали условия трансфера 26-летнего немца, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Джан перейдет в «Боруссию» на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа. За аренду клуб из Дортмунда заплатит 1 миллион евро, а летом должен будет выплатить 26 миллионов (плюс возможные бонусы в будущем). Сам Джан подпишет контракт до 2024 года с ежегодным окладом в 4,5 миллиона.

Игрок сегодня пройдет медосбледование, после чего стороны поставят подписи под соглашением.

В сезоне-2019/20 Джан сыграл в 8 матчах за «Юве», не отметившись результативными действиями.