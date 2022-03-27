«Ювентус» хочет взять Габриэла Жезуса на замену Дибала

«Ювентус» интересуется нападающим «Манчестер Сити» Габриэлом Жезусом. Туринский клуб видит в нем потенциальную замену форварда Пауло Дибала, который летом покинет «Юве» в статусе свободного агента, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Туринцы готов начать переговоры по трансферу игрока. Контракт Жезуса с «горожанами» истекает летом 2023 года

В сезоне-2021/22 Жезус забил 6 голов и отдал 9 результативных передач в 28 матчах за «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 54 миллиона фунтов.

В этом сезоне Дибала сыграл за «Ювентус» 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Контракт Дибала с туринским клубом истекает в июне 2022 года. Аргентинец не собирается его продлевать и подыскивает команду.