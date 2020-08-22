«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с Сарри по соглашению сторон
20:07
«Ювентус» ведет переговоры с бывшим главным тренером Маурицио Сарри об условиях разрыва контракта, сообщает La Stampa.
Туринский клуб хочет, чтобы действие соглашения, рассчитанного еще на два года, было прекращено по соглашению сторон. В таком случае чемпиону страны не придется дальше платить Сарри зарплату.
Однако сам Сарри недоволен предложением и пойдет на разрыв контракта только в случае выплаты компенсации.
Контракт специалиста с «Ювентусом» истекает в 2022 году, зарплата составляет 5,5 миллиона евро без учета бонусов.