«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с Сарри по соглашению сторон

«Ювентус» ведет переговоры с бывшим главным тренером Маурицио Сарри об условиях разрыва контракта, сообщает La Stampa.

Туринский клуб хочет, чтобы действие соглашения, рассчитанного еще на два года, было прекращено по соглашению сторон. В таком случае чемпиону страны не придется дальше платить Сарри зарплату.

Однако сам Сарри недоволен предложением и пойдет на разрыв контракта только в случае выплаты компенсации.

Контракт специалиста с «Ювентусом» истекает в 2022 году, зарплата составляет 5,5 миллиона евро без учета бонусов.