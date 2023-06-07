«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с Сандру

«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с защитником Алексом Сандру, который с 2015 года играет за команду. Действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте, «Галатасарай» заинтересован в подписании Сандру на правах свободного агента.

В этом сезоне Сандру сыграл 36 матчей во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.