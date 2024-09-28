«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с Погба

«Ювентус» собирается расторгнуть контракт с полузащитником Полем Погба, ранее дисквалифицированным за применение допинга, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, руководство туринского клуба склоняется к прекращению сотрудничества с 31-летним игроком, поскольку полагает, что его отстранение, скорее всего, не будет отменено.

В феврале полузащитника дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона.

Погба стал игроком «Ювентуса» летом 2022 года. Ранее он уже выступал за туринцев с 2012 по 2016 год, но потом перешел в «Манчестер Юнайтед» (2016-2022). Контракт француза с итальянской командой рассчитан до лета 2026-го.