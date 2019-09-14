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«Ювентус» хочет продлить контракт с Матюиди

18:35
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Полузащитник Блез Матюиди близок к продлению контракта с «Ювентусом». Действующее соглашение француза действительно до лета следующего года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Полузащитник отыграл 90 матчей за «Ювентус», в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач. Летом к нему проявляли интерес ряд европейских клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед».

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