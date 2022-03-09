«Ювентус» хочет купить нападающего «Сассуоло»

«Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Сассуоло» Джакомо Распадори, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

22-летний форвард входит в список игроков, которых туринский клуб хочет подписать перед началом следующего сезона.

В январе «Ньюкасл» пытался осуществить трансфер форварда, но «Сассуоло» отклонил предложение в размере 25 миллионов евро.

В текущем сезоне серии А Распадори провел 27 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.