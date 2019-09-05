«Ювентус» хочет через год бесплатно взять у «МЮ» де Хеа, Байи и Матича

«Ювентус» планирует следующим летом бесплатно подписать трех футболистов «Манчестер Юнайтед», утверждает AS. Туринцы рассматривают игроков, у которых остался год контракта: вратаря Давида-де Хеа, защитника Эрика Байи и хавбека Неманью Матича.

Этим летом «Юве» смог бесплатно заполучить Эмре Джана и Аарона Рэмси.

Ранее сообщалось, что у Матича конфликт с главныйм тренером «МЮ» Уле Гуннаром Сульшером. Де Хеа был близок к переходу в «Реал» прошлым летом, но на данный момент мадридцы сделали ставку на Тибо Куртуа.