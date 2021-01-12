«Ювентус» хочет арендовать форварда «Сассуоло»

Форвард «Дженоа» Джанлука Скамакка, арендованный у «Сассуоло», может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает SportItalia.

По сведениям источника, «Ювентус» работает над тем, чтобы арендовать 22-летнего итальянца до июня 2022 года с возможностью выкупа. Туринцы хотят снизить стоимость игрока, которая оценивается в 20-25 миллионов евро.

В текущем сезоне Скамакка провел 13 матчей в серии А, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.