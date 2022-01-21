«Ювентус» готов заплатить «Фиорентине» 35 миллионов евро за Влаховича

«Ювентус» интересуется нападающим «Фиорентины» Душаном Влаховичем, сообщает Sport Mediaset.

По данным источника, чтобы заполучить серба, туринцы готовы отдать полузащитника Деяна Кулусевски и заплатить 35 миллионов евро. «Фиорентина» пока не дала ответа.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов заплатить за Влаховича 68 миллионов евро и дать игроку контракт на 18 миллионов в год.

На счету Влаховича 20 голов и 4 передачи в 24 встречах за «Фиорентину».