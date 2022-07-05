«Ювентус» готов взять Дзаньоло у «Ромы» в аренду с опцией выкупа

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может перейти в «Ювентус». На этой неделе агент игрока проведет переговоры с представителями римского и туринского клубов, сообщает журналист Николо Скира.

Изначально «Рома» хотел получить за 22-летнего игрока сборной Италии 50 миллионов евро.

«Юве» готов заплатить за аренду футболиста на год 10 миллионов. Также туринский клуб готов прописать опцию выкупа Дзаньоло за 30-35 миллионов следующим летом.

В прошедшем сезоне итальянец забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах. Контракт хавбека с римским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года