«Ювентус» готов выкупить Икарди, если того подпишет «ПСЖ»

«Ювентус» продолжает интересоваться нападающим Мауро Икарди. Туринцы готовы совершить трансфер нападающего, если того выкупит «ПСЖ» у «Интера», сообщает Corriere dello Sport.

«Ювентус» рассчитывает договориться с «ПСЖ», который может выкупить аргентинца из аренды у «нерадзурри». Купить Икарди у самих миланцев «бьянконери» не смогут, так как «Интер» не будет продавать своего игрока принципиальному сопернику.

В арендном соглашении 27-летнего нападающего прописана сумма выкупа в размере 70 миллионов евро. На счету Икарди 20 голов и 4 результативные передачи в 31 матче за «ПСЖ» в сезоне-2019/20.