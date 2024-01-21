«Ювентус» готов втрое увеличить зарплату 18-летнему игроку

«Ювентус» близок к продлению контракта с турецким нападающим Кенаном Йылдызом, сообщает La Gazetta dello Sport.

По данным источника, 18-летний форвард в ближайшее время поставит подпись под контрактом сроком до конца сезона-2028/29. Зарплата игрока вырастет в три раза.

Йылдыз находится в системе «Ювентуса» с 2022 года. В этом сезоне форвард провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Нынешнее соглашение игрока рассчитано до конца июня 2027 года.