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Сегодня, 21:16

«Ювентус» готов втрое увеличить зарплату 18-летнему игроку

Виктория Кравченко
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«Ювентус» близок к продлению контракта с турецким нападающим Кенаном Йылдызом, сообщает La Gazetta dello Sport.

По данным источника, 18-летний форвард в ближайшее время поставит подпись под контрактом сроком до конца сезона-2028/29. Зарплата игрока вырастет в три раза.

Йылдыз находится в системе «Ювентуса» с 2022 года. В этом сезоне форвард провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Нынешнее соглашение игрока рассчитано до конца июня 2027 года.

ФК Ювентус
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«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Хет-трик Журковски принес «Эмполи» разгромную победу над «Монцей»

«Дженоа» нанес «Салернитане» четвертое поражение подряд
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 20 15 4 1 32-12 49
3
 Милан 21 14 3 4 41-23 45
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 21 6 7 8 20-28 25
12
 Фрозиноне 21 6 4 11 28-40 22
13
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
14
 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
16
 Удинезе 21 2 12 7 23-35 18
17
 Кальяри 21 4 6 11 20-36 18
18
 Верона 21 4 5 12 19-29 17
19
 Эмполи 21 4 4 13 14-35 16
20
 Салернитана 20 2 6 12 17-40 12
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20.01 20:00
Рома – Верона
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Удинезе – Милан
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21.01 14:30
Фрозиноне – Кальяри
 3 : 1
21.01 17:00
Эмполи – Монца
 3 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Дженоа
 - : -
21.01 22:45
Лечче – Ювентус
 - : -
14.02 21:00
Болонья – Фиорентина
 - : -
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Милан

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Сассуоло

 9
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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
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Маркус Тюрам

Интер

 7
Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Интер

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 19 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

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Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

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