«Ювентус» готов расстаться с Бонуччи

«Ювентус» готов расстаться с защитником Леонардо Бонуччи, сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, туринцы готовы продать 36-летнего футболиста из-за высокой зарплаты. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил руководству, что Бонуччи не рассматривается как ключевой игрок.

Сообщалось, что футболистом интересуется «Сампдория» и «Ньюкасл».

Ранее сам защитник заявил, что завершит карьеру в 2024 году. В сезоне-2022/23 Бонуччи провел 26 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.