«Ювентус» готов расстаться с Бонуччи
«Ювентус» готов расстаться с защитником Леонардо Бонуччи, сообщает Corriere della Sera.
По данным источника, туринцы готовы продать 36-летнего футболиста из-за высокой зарплаты. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил руководству, что Бонуччи не рассматривается как ключевой игрок.
Сообщалось, что футболистом интересуется «Сампдория» и «Ньюкасл».
Ранее сам защитник заявил, что завершит карьеру в 2024 году. В сезоне-2022/23 Бонуччи провел 26 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.
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15
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17
|Верона
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18
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19
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Рома – Салернитана
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Удинезе – Ювентус
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