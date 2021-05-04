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«Ювентус» готов расстаться с Бернардески летом

17:26
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Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески может покинуть клуб по окончании текущего сезона, сообщает Tuttosport.

Контракт с Бернардески истекает 30 июня 2022 года, но «Ювентус» намерен расстаться с игроком досрочно. Агент итальянца Мино Райола приступил к поиску нового клуба для своего клиента. При этом Бернардески, который ежегодно получает 4 миллиона евро, не готов идти на понижение зарплаты.

В нынешнем сезоне форвард выходил на поле в 38 матчах и отметился 3 голевыми передачами.

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