«Ювентус» готов расстаться с Бернардески летом

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески может покинуть клуб по окончании текущего сезона, сообщает Tuttosport.

Контракт с Бернардески истекает 30 июня 2022 года, но «Ювентус» намерен расстаться с игроком досрочно. Агент итальянца Мино Райола приступил к поиску нового клуба для своего клиента. При этом Бернардески, который ежегодно получает 4 миллиона евро, не готов идти на понижение зарплаты.

В нынешнем сезоне форвард выходил на поле в 38 матчах и отметился 3 голевыми передачами.