«Ювентус» готов расстаться с Бернардески и Рабьо
15:20
«Ювентус» готов отпустить полузащитников Федерико Бернардески и Адриена Рабьо этой зимой, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, туринский клуб расстанется с футболистами при наличии конкретных предложений.
Ранее сообщалось, что Бернардески интересуется «Герта» и «Лион». Также команду может покинуть хавбек Сами Хедира, на которого претендует «Эвертон».
После 14-ти туров серии A «Ювентус занимает 5-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на 10 баллов.
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