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«Ювентус» готов расстаться с Бернардески и Рабьо

15:20
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«Ювентус» готов отпустить полузащитников Федерико Бернардески и Адриена Рабьо этой зимой, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, туринский клуб расстанется с футболистами при наличии конкретных предложений.

Ранее сообщалось, что Бернардески интересуется «Герта» и «Лион». Также команду может покинуть хавбек Сами Хедира, на которого претендует «Эвертон».

После 14-ти туров серии A «Ювентус занимает 5-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на 10 баллов.

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