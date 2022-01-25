«Ювентус» готов продлить контракт с Ругани с понижением зарплаты

«Ювентус» предложил новый контракт защитнику Даниеле Ругани, сообщает журналист Николо Скира.

Нынешний договор 27-летнего итальянца рассчитан до 2024 года. «Юве» предложил ему новое соглашение, но с пониженной зарплатой. Сейчас он получает 3,5 миллиона евро в год.

В этом сезоне Ругани провел 10 матчей во всех турнирах и сделал результативную передачу.