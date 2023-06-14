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Сегодня, 10:48

«Ювентус» готов продать Влаховича в «Челси» за 80 миллионов евро

Виталий Косик
Корреспондент
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«Ювентус» готов расстаться с нападающим Душаном Влаховичем в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, форвардом интересуется «Челси». Итальянский клуб на одной из стадий переговоров сообщил, что они готовы продать серба не менее чем за 80 миллионов евро.

Влахович выступает за «Ювентус» с января прошлого года. Контракт игрока с туринцами истекает летом 2026 года.

В сезоне-2022/23 серб провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 75 миллионов евро.

Душан Влахович
Футбол
ФК Челси
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
18
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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Кремонезе – Салернитана
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Интер

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Булай Диа

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Салернитана

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Муса Барроу

Муса Барроу

Болонья

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 24 1 7
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

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