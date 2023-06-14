«Ювентус» готов продать Влаховича в «Челси» за 80 миллионов евро

«Ювентус» готов расстаться с нападающим Душаном Влаховичем в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, форвардом интересуется «Челси». Итальянский клуб на одной из стадий переговоров сообщил, что они готовы продать серба не менее чем за 80 миллионов евро.

Влахович выступает за «Ювентус» с января прошлого года. Контракт игрока с туринцами истекает летом 2026 года.

В сезоне-2022/23 серб провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 75 миллионов евро.