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Сегодня, 12:38

«Ювентус» готов продать Влаховича

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может в скором времени покинуть туринскую команду, сообщает Calciomercato.it.

По информации источника, руководство «Юве» готово расстаться с сербским форвардом из-за проблем с бюджетом после наложения санкций на клуб. Итальянцы планируют получить за трансфер нападающего не менее 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах серба заинтересованы «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. Его действующее соглашение с итальянской командой рассчитано до 2026 года.

Ранее его агент заявил, что футболист может покинуть «Юве» уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 23-летний серб сыграл за туринский клуб 16 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.

Душан Влахович
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 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
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 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
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 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
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Лацио – Фиорентина
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