«Ювентус» готов продать полузащитника Пьянича в «Барселону», но требует взамен Фати

«Ювентус» готов продать полузащитника Миралема Пьянича в «Барселону». Но туринский клуб потребует включить в сделку нападающего «Барселоны» Ансу Фати, утверждает Tuttosport.

Клуб cерии А заинтересован в 17-летнем вингере, поэтому хочет заполучить его в качестве обмена на боснийца.

«Ювентус» обратил внимание на Фати после того, как переговоры о подписании Артура в рамках той же сделки зашли в тупик.

Фати является самым молодым бомбардиром Лиги чемпионов и самым молодым снайпером «Барселоны» во всех соревнованиях, забив 5 мячей в 24 матчах.

На счету 30-летнего боснийца 3 гола и 4 результативных передачи в 32 матчах за «Ювентус» в сезоне-2019/20.