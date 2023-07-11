«Ювентус» готов продать Погба за 10 миллионов евро
«Ювентус» готов продать полузащитника Поля Погба этим летом за 10 миллионов евро, пишет Gazzetta dello Sport.
Сообщалось, что французом интересуется «Аль-Иттихад», который якобы предложил игроку контракт на 100 миллионов евро за 3 года.
Погба вернулся в «Ювентус» летом прошлого года. Из-за травм он провел 10 матчей за команду в сезоне-2022/23, отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 15 миллионов евро.
Ранее «Аль-Иттихад» подписал Карима Бензема и Н'Голо Канте в летнее трансферное окно.
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16
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17
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18
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19
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
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