«Ювентус» готов продать Дугласа Косту

«Ювентус» готов расстаться с нападающим Дугласом Костой, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «бьяконери» согласны отпустить 29-летнего бразильца в случае, если получат предложение от 50 миллионов евро. Сообщается, что футболистом интересуются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

В сезоне-2019/20 Дуглас Коста провел за «Ювентус» 29 матчей, на его счету 3 гола и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 24 миллиона евро.