«Ювентус» готов продать Аарона Рэмзи
Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи входит в список игроков, которых туринцы готовы продать в ближайшее трансферное окно. 30-летнего игрока могут отпустить в один из клубов АПЛ или бундеслиги, сообщает Sky in Italy.
Напомним, что игрок сборной Уэльса перешел в «Ювентус» летом 2019 года после того, как истек его контракт с «Арсеналом».
Контракт с Рэмзи с «Юве» рассчитан до июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.
В текущем сезоне валлиец провел 26 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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