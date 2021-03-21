«Ювентус» готов продать Аарона Рэмзи

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи входит в список игроков, которых туринцы готовы продать в ближайшее трансферное окно. 30-летнего игрока могут отпустить в один из клубов АПЛ или бундеслиги, сообщает Sky in Italy.

Напомним, что игрок сборной Уэльса перешел в «Ювентус» летом 2019 года после того, как истек его контракт с «Арсеналом».

Контракт с Рэмзи с «Юве» рассчитан до июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне валлиец провел 26 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.