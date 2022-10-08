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8 октября, 15:55

«Ювентус» готов предложить новый контракт Рабьо, если игрок согласится на снижение зарплаты

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» готов предложить новый контракт полузащитнику Адриену Рабьо, сообщает инсайдер Николо Скира.

Однако туринский клуб хочет, чтобы футболист согласился сократить зарплату на 20 процентов.

Действующее соглашение 27-летнего хавбека с «Юве» рассчитано до конца текущего сезона.

В этом сезоне французский полузащитник сыграл 6 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Прошедшим летом Рабьо мог перейти в «Манчестер Юнайтед», но не смог договориться с английским клубом по условиям личного контракта, хотя «Юве» был готов отпустить игрока. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

Адриен Рабьо
ФК Ювентус
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