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«Ювентус» готов предложить Бернардески новый контракт, но с понижением зарплаты

20:21
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«Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с полузащитником Федерико Бернардески. Срок действия нынешнего соглашения истекает летом следующего года, сообщает Calciomercato.

«Ювентус» не против сохранить Бернардески в клубе, но только при одном условии. Итальянцы надеются, что вингер согласится на понижение зарплаты — на данный момент он зарабатывает 4 миллиона евро в год.

В этом сезоне 27-летний Бернардески провел в серии А 6 матчей и не отметился результативными действиями.

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Иван Шитик все материалы автора

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