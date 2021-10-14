«Ювентус» готов предложить Бернардески новый контракт, но с понижением зарплаты

«Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с полузащитником Федерико Бернардески. Срок действия нынешнего соглашения истекает летом следующего года, сообщает Calciomercato.

«Ювентус» не против сохранить Бернардески в клубе, но только при одном условии. Итальянцы надеются, что вингер согласится на понижение зарплаты — на данный момент он зарабатывает 4 миллиона евро в год.

В этом сезоне 27-летний Бернардески провел в серии А 6 матчей и не отметился результативными действиями.