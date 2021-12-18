«Ювентус» готов подписать Обамеянга в январе
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
У игрока возник конфликт с тренерским штабом «Арсенала», в результате чего он потерял место в составе. «Ювентус» готов воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать габонского форварда в зимнее трансферное окно.
14 декабря пресс-служба лондонского клуба объявила о лишении 32-летнего габонца нападающего капитанской повязки за нарушение дисциплины.
В нынешнем сезоне Обамеянг забил семь мячей в 15 играх за «Арсенал».
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