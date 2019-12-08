«Ювентус» готов платить Холанну 3 миллиона евро в год

«Ювентус» намерен приобрести нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанна. Итальянский клуб готов платить 19-летнему норвежцу 3 миллиона евро в год, утверждает Corriere dello Sport.

Туринцы уже сделали первое предложение агенту игрока и австрийскому клубу. По данным итальянских СМИ, у норвежца есть отступные в размере 30 миллионов евро, чем «Ювентус» и пытается воспользоваться.

В текущем сезоне нападающий забил 28 голов и сделал семь результативных передач в 21 матче.

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