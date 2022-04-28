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Сегодня, 16:53

«Ювентус» готов отдать «Атлетико» своего игрока за Морату

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» хочет оставить у себя арендованного форварда Альваро Морату, сообщает Mundo Deportivo. Однако туринцы не хотят платить «Атлетико» 35 миллиона евро за выкуп игрока.

«Бьянконери» готовы отдать «матрасникам» за Морату полузащитника Уэстона Маккенни, как часть сделки.

В этом сезоне серии А Мората провел за «Ювентус» 31 матч, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Срок аренды 29-летнего игрока истекает летом 2022 года.

Альваро Мората
ФК Атлетико
ФК Ювентус
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 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
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 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
10
 Сассуоло 34 12 10 12 59-55 46
11
 Торино 34 11 11 12 42-36 44
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 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
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 Специя 34 9 6 19 34-59 33
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 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
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 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
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 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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30.04 16:00
Кальяри – Верона
 - : -
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 - : -
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 - : -
30.04 21:45
Специя – Лацио
 - : -
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 - : -
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Милан – Фиорентина
 - : -
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 - : -
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 - : -
1.05 21:45
Рома – Болонья
 - : -
2.05 21:45
Аталанта – Салернитана
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Чиро Иммобиле

Лацио

 26
Душан Влахович

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Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
П
Доменико Берарди

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Сассуоло

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 25 2 5
Николо Дзаньоло

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 25 1 10
Кельвен Амиан

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