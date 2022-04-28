«Ювентус» готов отдать «Атлетико» своего игрока за Морату

«Ювентус» хочет оставить у себя арендованного форварда Альваро Морату, сообщает Mundo Deportivo. Однако туринцы не хотят платить «Атлетико» 35 миллиона евро за выкуп игрока.

«Бьянконери» готовы отдать «матрасникам» за Морату полузащитника Уэстона Маккенни, как часть сделки.

В этом сезоне серии А Мората провел за «Ювентус» 31 матч, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Срок аренды 29-летнего игрока истекает летом 2022 года.