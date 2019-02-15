"Ювентус" – "Фрозиноне": видеотрансляция матча в 22.30

В матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу в пятницу, 15 февраля, "Ювентус" принимает "Фрозиноне".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Ювентус" – "Фрозиноне" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.30 (время московское).

Турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты чемпионата Италии по футболу - здесь