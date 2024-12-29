«Ювентус» не сумел удержать победу над «Фиорентиной»

«Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 18-го тура итальянской серии А — 2:2.

Дубль у туринцев оформил Кефрен Тюрам. Французский хавбек отличился на 20-й и 48-й минутах. Гости ответили голами Мойзе Кина (38-я минута) и Риккардо Соттиля (87-я).

Встречу ненадолго приостановили на первых минутах из-за расистких оскорблений в адрес форварда хозяев Душана Влаховича, ранее выступавшего за флорентийцев.

«Ювентус» (32 очка) остается на шестом месте в серии А. Команда Тиагу Мотты сыграла вничью в 11-й раз в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

«Фиорентина» (32) опережает туринцев по дополнительным показателям и идет шестой в турнирной таблице.