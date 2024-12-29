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«Ювентус» не сумел удержать победу над «Фиорентиной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Кефрен Тюрам.
Фото Reuters

«Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 18-го тура итальянской серии А — 2:2.

Дубль у туринцев оформил Кефрен Тюрам. Французский хавбек отличился на 20-й и 48-й минутах. Гости ответили голами Мойзе Кина (38-я минута) и Риккардо Соттиля (87-я).

Встречу ненадолго приостановили на первых минутах из-за расистких оскорблений в адрес форварда хозяев Душана Влаховича, ранее выступавшего за флорентийцев.

«Ювентус» (32 очка) остается на шестом месте в серии А. Команда Тиагу Мотты сыграла вничью в 11-й раз в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

«Фиорентина» (32) опережает туринцев по дополнительным показателям и идет шестой в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 20:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:2
Фиорентина

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
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Матч между «Ювентусом» и «Фиорентиной» приостанавливали из-за оскорблений в адрес Влаховича
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
2
 Наполи 18 13 2 3 27-12 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 18 11 2 5 33-25 35
5
 Фиорентина 16 9 4 3 29-13 31
6
 Ювентус 17 7 10 0 28-13 31
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 16 7 5 4 25-16 26
9
 Удинезе 18 7 3 8 23-28 24
10
 Торино 18 5 5 8 19-24 20
11
 Дженоа 18 4 7 7 16-27 19
12
 Эмполи 18 4 7 7 17-21 19
13
 Рома 17 5 4 8 23-23 19
14
 Парма 18 4 6 8 25-34 18
15
 Лечче 17 4 4 9 11-29 16
16
 Комо 17 3 6 8 18-30 15
17
 Верона 17 5 0 12 21-40 15
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Венеция 18 3 4 11 17-31 13
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 Монца 18 1 7 10 16-25 10
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28.12 17:00
Эмполи – Дженоа
 1 : 2
28.12 17:00
Парма – Монца
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28.12 20:00
Кальяри – Интер
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28.12 22:45
Лацио – Аталанта
 1 : 1
29.12 14:30
Удинезе – Торино
 2 : 2
29.12 17:00
Наполи – Венеция
 1 : 0
29.12 20:00
Ювентус – Фиорентина
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Мойзе Кин

Мойзе Кин

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Нуну Тавареш

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Фиорентина

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Интер

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Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

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 13 2 2
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