«Ювентус» — «Фиорентина»: Дибала остался в запасе, Дуглас Коста в стартовом составе
14:09
«Ювентус» назвал стартовый состав на матч 22-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины».
«Ювентус»: Щенснсы, Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандру, Рабьо, Пьянич, Бентанкур, Дуглас Коста, Игуаин, Роналду.
Запасные: Буффон, Пинсольо, Де Шильо, Ругани, Кокколо, Рэмси, Матюиди, Бернардески, Дибала.
?OUR #JUVEFIORENTINA XI! ?#FinoAllaFine ??? #ForzaJuve pic.twitter.com/9SYwRXAdxG— JuventusFC (@juventusfcen) February 2, 2020
Матч начнется в 14.30 по московскому времени.
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