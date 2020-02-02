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«Ювентус» — «Фиорентина»: Дибала остался в запасе, Дуглас Коста в стартовом составе

14:09
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«Ювентус» назвал стартовый состав на матч 22-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины».

«Ювентус»: Щенснсы, Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандру, Рабьо, Пьянич, Бентанкур, Дуглас Коста, Игуаин, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Де Шильо, Ругани, Кокколо, Рэмси, Матюиди, Бернардески, Дибала.

Матч начнется в 14.30 по московскому времени.

Ювентус — Фиорентина

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