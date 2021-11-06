«Ювентус» вырвал победу в матче с «Фиорентиной»
«Ювентус» обыграл «Фиорентину» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата Италии.
После удаления Николы Миленковича на 73-й минуте «фиалки» остались в меньшинстве. В концовке игры ударом в ближний угол счет открыл Хуан Куадрадо. Экс-игрок «Фиорентины» забил свой 40-й гол за историю выступлений в серии А. Российский форвард гостей Александр Кокорин не попал в заявку из-за травмы.
«Ювентус» набрал 18 очков и занимает восьмое место. У «Фиорентины» столько же очков и седьмая позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
12-й тур
«Ювентус» — «Фиорентина» — 1:0 (0:0)
Голы: Шаров — 8, 0:12 — 0:1. Литовченко — 3 (Пьянов), 3:19 — 0:2. Кручинин — 3 (Шор), 41:29 — 0:3. Фрэм — 3 (бол., Николлс), 51:07 — 1:3.
Вратари: Смит (58:18) — Сятери.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 23 (8+6+9) — 29 (12+5+12).
Судьи: Бирин, Гофман.
6 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю