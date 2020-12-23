«Ювентус» дома проиграл «Фиорентине»

«Ювентус» уступил «Фиорентине» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

Голы забивали Душан Влахович и Мартин Касерес. Алекс Сандру забил в свои ворота. Хозяева после удаления Хуана Куадрадо на 18-й минуте играли в меньшинстве.

«Ювентус» с 24 очками занимает четвертое место. У «фиалок» 14 очков и 15-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

14-й тур

«Ювентус» — «Фиорентина» — 0:3 (0:1)

Голы: Влахович, 3 (0:1). Алекс Сандру, 76 — в свои ворота (0:2). Касерес, 81 (0:3).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандру, де Лигт (Фработта, 88), Рэмси (Данилу, 20), Маккенни (Кулушевски, 73), Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо, Мората (Бернардески, 46), Кьеза.

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Миленкович, Игор, Валеро (Пульгар, 52), Бираги (Венути, 82), Кастровилли, Амрабат, Рибери (Бонавентура, 82), Влахович (Куаме, 75).

Предупреждения: Бираги, 22. Рибери, 37. Валеро, 47. Венути, 84. Данилу, 85.

Удаление: Куадрадо, 18.

Судья: Ла Пенна.

22 декабря. Турин. Стадион «Алльянц».