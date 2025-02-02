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Сегодня, 13:15

«Ювентус» — «Эмполи»: смотреть трансляцию матча серии А

«Ювентус» сыграет с «Эмполи» в чемпионате Италии 2 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Душан Влахович (ФК «Ювентус»).
Фото Global Look Press

«Ювентус» встретится с «Эмполи» в 23-м туре чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 2 февраля. Матч пройдет на арене «Альянц Стэдиум» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Ювентус» — «Эмполи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, в ретрансляции федерального канала — платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам 22-х туров серии А черно-белые набрали 37 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Клуб из Эмполи с 21 баллом идет на 16-й строчке чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 23-й тур.
02 февр, 14:30. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Эмполи

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Эмполи
ФК Ювентус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 22 17 2 3 37-15 53
2
 Интер 21 15 5 1 55-18 50
3
 Аталанта 23 14 5 4 49-26 47
4
 Лацио 22 12 3 7 38-30 39
5
 Ювентус 22 8 13 1 35-19 37
6
 Болонья 22 9 10 3 35-27 37
7
 Фиорентина 21 10 6 5 35-22 36
8
 Милан 21 9 7 5 32-23 34
9
 Рома 22 8 6 8 33-28 30
10
 Удинезе 23 8 5 10 28-36 29
11
 Торино 23 6 9 8 24-27 27
12
 Дженоа 22 6 8 8 20-30 26
13
 Лечче 23 6 5 12 18-41 23
14
 Верона 23 7 2 14 26-48 23
15
 Комо 23 5 7 11 27-38 22
16
 Эмполи 22 4 9 9 21-29 21
17
 Кальяри 22 5 6 11 23-36 21
18
 Парма 23 4 8 11 29-42 20
19
 Венеция 23 3 7 13 22-38 16
20
 Монца 23 2 7 14 20-34 13
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38 тур
31.01 22:45
Парма – Лечче
 1 : 3
1.02 17:00
Монца – Верона
 0 : 1
1.02 17:00
Удинезе – Венеция
 3 : 2
1.02 20:00
Аталанта – Торино
 1 : 1
1.02 22:45
Болонья – Комо
 2 : 0
2.02 14:30
Ювентус – Эмполи
 - : -
2.02 17:00
Фиорентина – Дженоа
 - : -
2.02 20:00
Милан – Интер
 - : -
2.02 22:45
Рома – Наполи
 - : -
3.02 22:45
Кальяри – Лацио
 - : -
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Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 16
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 13
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 12
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Рауль Белланова

Рауль Белланова

Аталанта

 6
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 5
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 12 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 18 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

 9 1 3
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