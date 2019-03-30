"Ювентус" - "Эмполи": видеотрансляция матча в 20.00

В матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 30 марта, "Ювентус" примет "Эмполи". Туринский клуб лидирует в турнирной таблице с огромным преимуществом. "Эмполи", у которого на 50 очков меньше, не намного опережает команды из зоны вылета.

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Следить за матчем "Ювентус" – "Эмполи" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.00 (время московское).

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