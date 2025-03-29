«Ювентус» обыграл «Дженоа» в первом матче под руководством Тудора

«Ювентус» дома победил «Дженоа» в матче 30-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 25-й минуте забил Кенан Йылдыз.

Туринцы провели первый матч под руководством Игора Тудора. 46-летний хорват возглавил команду после увольнения Тиагу Мотты.

«Ювентус» (55 очков) занимает пятое место в серии А. «Дженоа» (35) идет 12-м в турнирной таблице.