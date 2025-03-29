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«Ювентус» обыграл «Дженоа» в первом матче под руководством Тудора

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ювентус» — «Дженоа».
Фото Reuters

«Ювентус» дома победил «Дженоа» в матче 30-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 25-й минуте забил Кенан Йылдыз.

Туринцы провели первый матч под руководством Игора Тудора. 46-летний хорват возглавил команду после увольнения Тиагу Мотты.

«Ювентус» (55 очков) занимает пятое место в серии А. «Дженоа» (35) идет 12-м в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур.
29 марта 2025, 20:00. Алльянц (Турин)
Ювентус
1:0
Дженоа
Источник: Таблица серии А
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Игор Тудор
Футбол
ФК Дженоа
ФК Ювентус
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«Лечче» — «Рома»: трансляция матча серии A онлайн

«Рома» обыграла «Лечче» и поднялась на шестое место в чемпионате Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Лацио 10 9 1 0 24-8 28
2
 Интер 10 8 1 1 26-13 25
3
 Рома 10 7 3 0 28-10 24
4
 Комо 10 7 2 1 18-8 23
5
 Милан 10 6 3 1 21-12 21
6
 Фрозиноне 10 6 2 2 24-14 20
7
 Ювентус 10 5 2 3 13-10 17
8
 Наполи 10 4 2 4 17-13 14
9
 Болонья 10 4 2 4 14-13 14
10
 Торино 10 4 1 5 14-16 13
11
 Дженоа 10 4 1 5 10-14 13
12
 Кальяри 10 4 1 5 9-15 13
13
 Аталанта 10 3 2 5 16-20 11
14
 Лечче 10 3 0 7 11-21 9
15
 Фиорентина 10 2 2 6 15-23 8
16
 Парма 10 2 2 6 8-15 8
17
 Сассуоло 10 2 2 6 16-26 8
18
 Монца 10 2 1 7 17-24 7
19
 Удинезе 10 1 2 7 11-23 5
20
 Венеция 10 1 0 9 6-20 3
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6.11 22:45 Венеция – Удинезе - : -
7.11 17:00 Кальяри – Фрозиноне - : -
7.11 17:00 Торино – Лечче - : -
7.11 20:00 Парма – Болонья - : -
7.11 22:45 Рома – Сассуоло - : -
8.11 14:30 Наполи – Лацио - : -
8.11 17:00 Дженоа – Милан - : -
8.11 17:00 Монца – Аталанта - : -
8.11 20:00 Интер – Комо - : -
8.11 22:45 Фиорентина – Ювентус - : -
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Г
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 9
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 8
Антонио Раймондо
Антонио Раймондо

Фрозиноне

 8
П
Хуан Миранда
Хуан Миранда

Болонья

 5
Маттиа Дзакканьи
Маттиа Дзакканьи

Лацио

 5
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 4
И К Ж
Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

 8 1 3
Кристиан Торстведт
Кристиан Торстведт

Сассуоло

 8 1 1
Эльиф Эльмас
Эльиф Эльмас

Аталанта

 8 1 1
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