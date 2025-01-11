Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 01:38

«Ювентус» достиг договоренности о переходе Коло Муани

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «ПСЖ» Рандаль Коло Муани может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «Ювентус» достиг устной договоренности с 26-летним французом. Также на игрока претендуют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Коло Муани провел 14 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
Рандаль Коло Муани
Читайте также
Соглашение между РФ и Белоруссией о признании виз вступит в силу 11 января
Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
Финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится 12 января
Голевое безумие, 12 секунд восстания и травма лучшего вратаря КХЛ. Что случилось в матче «Локомотив» - «Спартак»
Белый дом назвал условие для отмены Трампом санкций США против РФ
Джокович заявил, что его отравили свинцом и ртутью в Мельбурне в 2022 году
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Лацио» сыграл вничью с «Комо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 14 2 3 30-12 44
2
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
5
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
6
 Фиорентина 18 9 5 4 31-18 32
7
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 19 7 4 8 23-28 25
10
 Рома 19 6 5 8 26-24 23
11
 Торино 19 5 6 8 19-24 21
12
 Дженоа 19 4 8 7 16-27 20
13
 Эмполи 19 4 8 7 18-22 20
14
 Комо 19 4 7 8 21-31 19
15
 Верона 19 6 1 12 24-42 19
16
 Парма 19 4 7 8 25-34 19
17
 Лечче 19 4 5 10 11-31 17
18
 Кальяри 19 4 5 10 18-32 17
19
 Венеция 19 3 5 11 18-32 14
20
 Монца 19 1 7 11 17-27 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.01 22:45
Лацио – Комо
 1 : 1
11.01 17:00
Эмполи – Лечче
 - : -
11.01 17:00
Удинезе – Аталанта
 - : -
11.01 20:00
Торино – Ювентус
 - : -
11.01 22:45
Милан – Кальяри
 - : -
12.01 14:30
Дженоа – Парма
 - : -
12.01 17:00
Венеция – Интер
 - : -
12.01 20:00
Болонья – Рома
 - : -
12.01 22:45
Наполи – Верона
 - : -
13.01 22:45
Монца – Фиорентина
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 12
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 11
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 5
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 14 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

 8 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости