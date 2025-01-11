«Ювентус» достиг договоренности о переходе Коло Муани

Форвард «ПСЖ» Рандаль Коло Муани может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «Ювентус» достиг устной договоренности с 26-летним французом. Также на игрока претендуют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Коло Муани провел 14 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.