«Ювентус» дополнительно защитит Сарри от коронавируса

«Ювентус» примет дополнительные меры, чтобы защитить главного тренера команды Маурицио Сарри от коронавируса, сообщает Tuttosport. 61-летний специалист находится в зоне повышенной опасности, так как в том году болел пневмонией и является курильщиком.

Ранее Сарри уже сделал тест на коронавирус, результат которого оказался отрицательным.

Напомним, ранее у игроков туринской команды Даниэле Ругани и Блеза Матюиди был выявлен коронавирус.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 214 894 человек. Умерших — 8 732, выздоровевших — 83 313. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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