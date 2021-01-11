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«Ювентус» договорился о трансфере 19-летнего полузащитника «Дженоа»

16:28
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«Ювентус» успешно завершил переговоры с «Дженоа» относительно трансфера юного полузащитника Николо Ровеллы, утверждает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

19-летний футболист обошелся туринцам в 10 миллионов евро. Однако до конца сезона он продолжит выступать на правах аренды в составе «грифонов».

В этом сезоне Ровелла провел уже 10 матчей за «Дженоа», в которых не отличался результативными действиями.

Следующий матч «Дженоа» проведет 13 января, когда генуэзцы сыграют в гостях как раз против «Ювентуса» в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

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