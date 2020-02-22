«Ювентус» больше не интересуется Смоллингом

«Ювентус» перестал интересоваться защитником «Ромы» Крисом Смоллингом, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «Юве» не готов платить 13 миллионов за 31-летнего англичанина, который проводит сезон-2019/20 в Риме на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед». Тот факт, что «бьяконери» выходят из борьбы за Смоллинга, повышает шансы «Ромы» выкупить защитника у «красных дьяволов».

В сезоне-2019/20 Смоллинг провел за «Рому» 25 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.