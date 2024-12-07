«Ювентус» на 90+2-й минуте спасся от поражения в матче с «Болоньей»
«Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии — 2:2.
У гостей по голу забили Дан Ндойе и Томмазо Побега. Авторами забитых мячей хозяев стали Тен Копмейнерс и Самюэль Мбангуля, который сравнял счет на 90+2-й минуте.
На 51-й минуте судья показал красную карточку главному тренеру команды из Турина Тиагу Мотте.
«Ювентус» продлил беспроигрышную серию до девяти матчей во всех турнирах. «Зебры» с 27 очками идут на шестой позиции в серии А. «Болонья» (22 балла) сохраняет восьмую строчку.
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|
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|В
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|+/-
|О
|
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|Аталанта
|15
|11
|1
|3
|38-17
|34
|
2
|Наполи
|14
|10
|2
|2
|21-9
|32
|
3
|Интер
|14
|9
|4
|1
|34-15
|31
|
4
|Фиорентина
|13
|8
|4
|1
|27-10
|28
|
5
|Лацио
|14
|9
|1
|4
|29-17
|28
|
6
|Ювентус
|15
|6
|9
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|24-10
|27
|
7
|Милан
|14
|6
|4
|4
|24-16
|22
|
8
|Болонья
|14
|5
|7
|2
|20-18
|22
|
9
|Удинезе
|14
|5
|2
|7
|16-21
|17
|
10
|Торино
|15
|4
|4
|7
|16-20
|16
|
11
|Эмполи
|14
|3
|7
|4
|10-14
|16
|
12
|Дженоа
|15
|3
|6
|6
|13-24
|15
|
13
|Парма
|15
|3
|6
|6
|21-25
|15
|
14
|Кальяри
|14
|3
|5
|6
|15-24
|14
|
15
|Рома
|14
|3
|4
|7
|14-20
|13
|
16
|Лечче
|14
|3
|4
|7
|7-22
|13
|
17
|Верона
|14
|4
|0
|10
|17-33
|12
|
18
|Комо
|14
|2
|5
|7
|14-26
|11
|
19
|Монца
|14
|1
|7
|6
|12-17
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|
20
|Венеция
|14
|2
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|8
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|6.12
|20:30
|
Интер – Парма
|3 : 1
|6.12
|22:45
|
Аталанта – Милан
|2 : 1
|7.12
|17:00
|
Дженоа – Торино
|0 : 0
|7.12
|20:00
|
Ювентус – Болонья
|2 : 2
|7.12
|22:45
|
Рома – Лечче
|- : -
|8.12
|14:30
|
Фиорентина – Кальяри
|- : -
|8.12
|17:00
|
Верона – Эмполи
|- : -
|8.12
|20:00
|
Венеция – Комо
|- : -
|8.12
|22:45
|
Наполи – Лацио
|- : -
|9.12
|22:45
|
Монца – Удинезе
|- : -
Лидеры
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|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|10
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
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|П
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Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
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|
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Рафаэл Леау
Милан
|4
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|К
|Ж
|
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Сулейман Исак Туре
Удинезе
|9
|2
|2
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|13
|1
|4
|
|
Джон Лукуми
Болонья
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|1
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