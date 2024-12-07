«Ювентус» на 90+2-й минуте спасся от поражения в матче с «Болоньей»

«Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии — 2:2.

У гостей по голу забили Дан Ндойе и Томмазо Побега. Авторами забитых мячей хозяев стали Тен Копмейнерс и Самюэль Мбангуля, который сравнял счет на 90+2-й минуте.

На 51-й минуте судья показал красную карточку главному тренеру команды из Турина Тиагу Мотте.

«Ювентус» продлил беспроигрышную серию до девяти матчей во всех турнирах. «Зебры» с 27 очками идут на шестой позиции в серии А. «Болонья» (22 балла) сохраняет восьмую строчку.