«Ювентус» на своем поле обыграл «Болонью»

«Ювентус» в домашнем матче обыграл «Болонью» (2:0) в серии A.

В первом тайме голом отметился полузащитник Артур Мело, во второй половине матча еще один мяч в ворота соперника забил хавбек Уэнстон Маккени.

«Ювентус», набрав 34 балла, располагается на 4-м месте в турнирной таблице, в активе «Болоньи» 20 очков и 13 строчка.

Чемпионат Италии.

Серия А

19-й тур

«Ювентус» — «Болонья» — 2:0 (1:0)

Голы: Артур, 15 (1:0). Маккенни, 71 (2:0).

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи (де Лигт, 78), Данилу, Маккенни (Мерих Демирал, 90), Бентанкур, Артур (Рабьо, 78), Криштиану Роналду, Куадрадо, Бернардески (Мората, 69), Кулушевски (Рэмси, 79).

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри (Сумаоро, 46), Данилу Ларанжейра, Дейкс (Паласио, 76), Томиясу, Сориано, Сванберг (Домингес, 64), Схаутен, Виньято (Сансоне, 46), Орсолини (Сков Ольсен, 76), Барроу.

Предупреждения: Виньято, 14. Кулушевски, 21. Кьеллини, 47. Артур, 52. Дейкс, 62.

Судья: Сакки (Италия).

24 января. Турин. Стадион «Алльянц».