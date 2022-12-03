«Ювентус» близок к продлению контракта с Илингом

«Ювентус» договорился с хавбеком Самуэлем Илингом о продлении контракта, пишет журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года. Нынешний контракт 19-летнего игрока истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Илинг провел за «Ювентус» четыре игры, сделав 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 700 тысяч евро.