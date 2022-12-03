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Сегодня, 09:52

«Ювентус» близок к продлению контракта с Илингом

Виктория Кравченко
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«Ювентус» договорился с хавбеком Самуэлем Илингом о продлении контракта, пишет журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года. Нынешний контракт 19-летнего игрока истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Илинг провел за «Ювентус» четыре игры, сделав 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 700 тысяч евро.

ФК Ювентус
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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Торино – Верона
 - : -
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 - : -
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Кремонезе – Ювентус
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